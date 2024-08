Il terzo Ferragosto in ospedale di Concita De Gregorio tra budini e tornei di carte | Un pensiero a chi è solo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 agosto 2024)inperDe, la giornalista e scrittrice che nel marzo 2023 aveva annunciato al programma tv Belve di aver avuto un tumore maligno. «Ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto (2022, ndr). Ora faccio terapia tutti i giorni e ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada», aveva raccontato al pubblico di Francesca Fagnani. Dal letto didove si trova ora, Deha voluto condivider con i suoi follower il suoalternativo, trascorso in reparto, non con la famiglia ma con chi condivide la sua stessa situazione.