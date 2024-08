Accende il barbecue e scoppia un incendio | 12 persone intossicate dal fumo in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) Concordia sul Secchia (Modena), 15 agosto 2024 – Si sprigiona unnel cortile di un condominio, a Concordia sul Secchia, dopo l’accensione di un: 12finiscono all’per intossicazione. E’ successo nella giornata di giovedì 14 agosto, quando I carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione, sono intervenuti nel tardo pomeriggio nel cortile di un condominio dove era si era sprigionato un. Un residente, poco prima, aveva acceso un, ma le fiamme, mal controllate, si erano propagate su una siepe, quindi su un gazebo e poi sulle travi di un pergolato, distruggendo tutto e tendendo ad estendersi. E’ stato pertanto necessario far intervenire i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per via del pericolo di intossicazione da