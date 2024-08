Quattro auto distrutte dal rogo Coppia accusata dell’incendio appiccato per un presunto credito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Unadi piromani è stata assicurata alla giustizia dall’Arma dei carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Verolanuova nelle scorse ore hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di due persone, presunte responsabilidi, avvenuto tre mesi fa a Manerbio. I fatti risalgono alla notte del 12 maggio, quando i militari dell’Arma sono intervenuti in piazza Battisti, su segnalazione di alcuni cittadini. Il fuoco,a un’utilitaria parcheggiata in quella zona, in pochi minuti si era propagato ad altri tre veicoli adiacenti. Tutti i mezzi coinvolti erano stati distrutti, senza fortunatamente arrecare danni alle vicine abitazioni.