Pensioni 2025 ecco la svolta | non conterà più l' età Durigon | Via dal lavoro con quota 41 addio alla 103

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il governo Meloni sta lavorando da tempo a una riforma dellee l'ultima idea della Lega sembra aver messo d'accordo la maggioranza, al punto che la nuova misura potrebbe essere inserita all'interno della prossima manovra finanziaria. Si tratterebbe di una vera e propria: si andrebbe in pensione con41 e non più con103. Cambia decisamente la modalità per poter smettere di lavorare. La flessibilità in uscita - riporta Quotidiano Nazionale - non passerà più, con tutta probabilità, dpossibilità di andare in pensione a 62 anni con 41 anni di contributi, ma, a prescindere dall’età, dal raggiungimento della sola soglia di 41 anni di attività e di versamenti. Segui su affaritaliani.it