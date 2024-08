Pavia settimana con la città chiusa per ferie | Io lavoro i clienti sono come amici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– Pochi turisti ine pavesi partiti per i monti o il mare. In questi giorni di Ferragosto da bollino nero anche i commercianti hanno abbassato le saracinesche. Tutto chiuso in centro, anche molti bar hanno deciso di prendersi una pausa e chi passeggia nel cuore dellavive un senso di desolazione. La maggior parte di bar e negozi ha già esposto il cartello che indica la chiusura, mentre qualcuno andrà ina breve. “Ho rilevato l’attività da un anno – racconta Luana Scenna, titolare della Pagnocca – e il proprietario precedente lavora con mepanettiere. Ho apportato qualche innovazione, proponendo prodotti diversi dal solito pane, che ora magari non si trovano perché chiudo per pochi giorni”. L’anno scorso l’esercizio che ha aperto a maggio non ha chiuso a Ferragosto.