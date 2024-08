Lorys Bellapianta vola fuori dall’auto e muore | In piedi aggrappato al tettuccio Il guidatore era al volante ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Busto Arsizio (Varese) – Il conducente diciannovenne della Opel guidavaed è indagato per omicidio stradale. C’era lui – risultato poi positivo all’alcoltest – alnte all’alba di lunedì quando il coetaneoè cadutodalla macchina, ha battuto la testa ed è morto., che abitava a Busto Arsizio con la mamma e il fratellino dopo aver perso il padre Luigi solo da due settimane, era in vacanza con amici. La prima ricostruzione aveva fatto ipotizzare che il bustocco, vent’anni da compiere il 7 dicembre, stesse seduto dietro e fosseto sull’asfalto a causa della portiera chiusa male, per un malfunzionamento oppure per uno scherzo finito in tragedia. Ma tra la tragica fatalità e la bravata, ieri si è fatta largo una spiegazione diversa, basata sulla versione che i carabinieri hanno ascoltato da diversi testimoni.