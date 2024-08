Il piano segreto di Putin Lo scenario anti-Nato | Pronto a colpire l’Europa con attacchi nucleari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Kiev ha sparigliato e l’attacco nel Kursk sta avendo un successo insperato dato che gli ucraini controllano già 1.000 chilometri quadrati di territorio russo, costringendo 121mila persone a lasciare le loro case. Di contro la risposta militare di Mosca è caotica e per adesso inefficace, non volendodistogliere i reparti che sono in Donbass. Anche ieri le forze ucraine sono penetrate in alcune zone di altri 2-3 chilometri, guadagnando ulteriori 40 chilometri quadrati. Kiev comprensibilmente esulta. "Sono costantemente in contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrsky – ha scritto su X Volodymyr Zelensky – e ricevo resoconti sulla situazione nella regione di Kursk. Nonostante le battaglie difficili e intense, le nostre forze continuano ad avanzare e il fondo di scambio del nostro Stato sta crescendo: già 74 comunità sono sotto il controllo ucraino".