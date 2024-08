I valdarnesi e le ferie Le isole e il sud d’Italia tra le mete più richieste Quotate Spagna e Grecia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mare, città d’arte, montagna e qualche giorno nei più bei laghi della nostra penisola. E’ variegato il programma di vacanze del popolo valdarnese, siamo nel bel mezzo del suo periodo clou e le agenzie di viaggi cominciano a stilare i primi bilanci sulle preferenze adottate dalle famiglie. In cima su tutto, come ormai prassi da molti anni a questa parte, ci sono lemarittime perlopiù in Italia con Puglia e Calabria le più gettonate e, a seguire, Sicilia e Sardegna anche se qui, ad onor del vero, tocca fare i conti con prezzi piuttosto alti per quel che concerne i traghetti o viaggi in aereo: "Le preferenze alla fine - affermano dall’agenzia Bluvacanze di San Giovanni - sono quasi sempre le stesse con il mare tra tutti e a seguire si sono vendute molto bene anche le zone montane e le città d’arte. C’è anche chi va al lago, questi però sono solo una minima parte".