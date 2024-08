Gaza va a registrare i suoi gemellini neonati ma quando torna scopre che i figli e la moglie sono morti in un raid di Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Era uscito da casa per andare aduegemelli, nati quattro giorni prima, ma al ritorno ha scoperto che i due bambini e lastati uccisi da un bombardamento israeliano che ha colpito la loro casa a. Mohamed Abuel-Qomasan si trovava ancora nell’ufficio governativo per completare le pratiche di registrazione della nascitavicini lo hanno chiamato al telefono per dirgli che la casa in cui si era rifugiato – vicino a Deir al-Balah, nella parte centrale di– era stata bombardata. “Non so cosa sia successo”, ha detto disperato, “mi hanno detto che è stata una granata a colpire la casa”. Abuel-Qomasan e suaavevano seguito l’ordine di evacuare daCity nelle prime settimane di guerra e avevano cercato riparo nel centro della Striscia di, come indicato dall’esercito israeliano.