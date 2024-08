Cantù ti voglio cattiva e vincente Brienza detta regole e ambizioni | | Moraschini è un valore aggiunto Tyrus McGee? Il più forte di tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) BASKET di Alessandro Luigi Maggi Il 16 agosto sono previste le visite mediche in casa Pallacanestro, seguite nei giorni successivi dai primi test con lo strength & conditioning coach "Sam" Bianchi e dall’inizio degli allenamenti sotto la guida di coach. Marco Ammannato, Matteo Pollone e Batric Velimirovic saranno aggregati alla prima squadra per il precampionato dell’Acqua S.Bernardo. E’ quindi vicinissmo il via di una stagione per i colori comaschi, con il club concentrato su una promozione assolutamente essenziale. Ammannato ha giocato la scorsa stagione in Serie B a Ruvo di Puglia nel ruolo di centro, mentre Pollone, guardia/ala di 23 anni, che ha già lavorato con coachnella stagione ’22-’23 a Pistoia, arriva da un’ottima annata con Treviglio.