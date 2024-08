Berrettini-Rune oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Matteose la vedrà contro Holgernel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Un debutto certamente di spicco per il tennista romano, non fortunato nel pescare il giovane talento danese all’esordio. Ma non sarà contento del sorteggio neanche il classe ’03, che si ritroverà di fronte unreduce da un periodo d’oro con due titoli conquistati consecutivamente tra Gstaad e Kitzbuhel. Nei ‘’ sul veloce americano Matteo non è mai riuscito a fare grandi risultati in carriera, ma il momento è positivo, quindi chissà che non arrivi un exploit anche qui. SEGUI LATABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, mercoledì 14 agosto, come 2°match dalle 17:00.