Avatar | James Cameron dirigerà anche quarto e quinto film

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alla D23 Expo dello scorso fine settimana, i fan hanno potuto ammirare il titolo ufficiale e la prima concept art del terzoin arrivo nel franchise di, che ora sappiamo essere intitolato: Fire and Ash.prima che Fire and Ash faccia il suo debutto nei cinema, ci sono statealcune prime voci suldi, e sembra chenon si allontanerà dal franchise tanto presto. In una recente intervista con The Hollywood Reporter,ha confermato che attualmente ha in programma di dirigere i sequel di, attualmente senza titolo, invece di passarli potenzialmente a un nuovo regista. “Certo,” ha rivelato. “Assolutamente. Voglio dire, dovranno fermarmi. Ho un sacco di energia, amo fare quello che faccio. Perché non dovrei? E sono scritte, a proposito. Le ho appena rilette entrambe circa un mese fa.