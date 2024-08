Varsavia si tinge di nerazzurro | attesi quasi 6mila tifosi atalantini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024)(Polonia). Sembra un film già visto, ma è tutta realtà. Idell’Atalanta hanno sognato per anni di poter seguire la loro squadra nelle grandi notti europee e quella di mercoledì 14 agosto agiocare contro il Real Madrid con una coppa in palio sarà qualcosa di incredibile, “l’apice della storia” come l’ha definita Gasperini. Finora. E se a Dublino per la finale di Europa League erano in 8mila bergamaschi, questa volta per la Supercoppa europea il numero di presenti sarà intorno ai. Diminuzione fisiologica, causata in gran parte dal periodo complicato in termini soprattutto di ferie. D’altronde è sempre la vigilia di ferragosto e tante vacanze erano già state programmate.