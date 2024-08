Traffico Roma del 13-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione poco ilal momento lungo la rete viaria della capitale nessuna segnalazione di rilievo sul grande raccordo anulare ricordiamo che per chiusa completamente la sopraelevata della tangenziale est e tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo nei due sensi di marcia e a partire dal 19 agosto riaprirĂ il tratto in direzione della Salaria tratto verso San Giovanni resterĂ ancora chiuso con apertura programmata per il 2 settembre e proseguono anche i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata nel tratto tra Salaria e Tor di Quinto In entrambe le direzioni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ