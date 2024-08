Ten Hag si è riunito con De Ligt e Mazraoui

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) 2024-08-13 21:58:04 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Erik Ten Hag ha portato le sue ex stelle dell’Ajax Matthijs dee Noussairal Manchester United dal Bayern Monaco. Il difensore nazionale olandese dearriva con un contratto di cinque anni che potrebbe valere 40 milioni di sterline, mentre il terzino marocchino Noussairha accettato un contratto di quattro anni con un’opzione per un altro, per una cifra che potrebbe salire a più di 15 milioni di sterline.