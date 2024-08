Nuovo riconoscimento alla carriera per Diodato

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladicontinua tra nuovi progetti e inaspettati riconoscimenti. Il cantante, infatti, dopo aver conquistato un’altra Targa Tenco solo qualche settimana fa, adesso si prepara a ricevere un altro ambizioso premio, questa volta dedicatosua. È stato un anno ricco di emozioni per, che sembra ancora non siano finite del tutto. Infatti, il cantante riceverà a breve un prestigioso premiosua. A qualche mese dall’uscita del suoalbum che celebra la dimensione dei live e mentre prosegue la partecipazione ai più importanti festival dell’estate italiana, l’artista non smette di sorprendere il pubblico, ma soprattutto sé stesso. Premiata ladi, foto Ansa – VelvetMagQuest’anno è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Ti muovi, conquistando il pubblico e la critica musicale, nonostante il podio mancato.