Giorgia Meloni In Vacanza | Paese In Fermento!

(Di martedì 13 agosto 2024)ha scelto la sua destinazione per le vacanze, e già si vocifera sui suoi possibili incontri. Ecco di che cosa si parla!ha scelto Ceglie Messapica per le sue vacanze, scatenandonella comunità locale. Si vocifera anche di un possibile incontro con Matteo Salvini in Puglia, alimentando la curiosità della stampa e del pubblico.si trova nella pittoresca Masseria Beneficio, unendo momenti di relax con la famiglia e doveri istituzionali. Anche se in, potrebbe cogliere l’occasione per un faccia a faccia con il leader della Lega. Inoltre, è prevista una visita del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. La premier sta trascorrendo le vacanze a Ceglie Messapica con la figlia Ginevra. Fonti riportano che la sorella Arianna e il cognato Francesco Lollobrigida, Ministro, l’hanno raggiunta.