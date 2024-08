Giancarlo Giannini l’incredibile retroscena su Mariangela Melato | 15 punti in ospedale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 agosto 2024) Personaggi tv.su: “15in” – «Negli anni Settanta lavoravo come un pazzo, avevo appena finito di girare ‘Sesso matto’ con Dino Risi così proposi a Lina Wertmüller di scrivere un film che fosse anche una vacanza, con due soli protagonisti su un’isola deserta». Cosìha raccontato la nascita del copione di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto. ( dopo le foto) Leggi anche: Paolo Bonolis torna a parlare di Sanremo: lo farebbe solo in un caso Leggi anche: “Non guardo più i Social”. Pino Insegno ancora stizzito, le critiche a “Reazione a Catena”su: “15in” Il film fu girato, dopo vari sopralluoghi, a Cala Gonone in Sardegna.