Fuoco alle porte di Atene ancora incendi sparsi Trovato il corpo di una donna rimasta intrappolata

(Di martedì 13 agosto 2024) Il vento si è leggermento calmato, ma i vigili delcombattono controdopo che ilè divampato nella periferia nordorientale di Atente. In mattina, in una fabbrica distrutta, è statoil cadavere di unadi circa 60 anni: lo stabilimento si trovava a Patima Halandriou, comune i cui 70.000 abitanti sono stati in parte evacuati. Si ritiene che la, un’impiegata dell’azienda, siaall’interno dell’edificio. Centinaia di vigili delcontinuano a essere al lavoro. L’o, il cui fumo ha coperto parte della capitale, è scoppiato domenica pomeriggio a Varnavas, 35 km a nordest di, e la sua rapida diffusione ha costretto il Paese a lanciare un appello d’aiuto. Oggi sono attesi rinforzi da diversi paesi dell’Ue.