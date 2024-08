Festa del duca la vera storia di Elisabetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladelentra nel vivo oggi con la terza delle quattro giornate. Mentre cresce l’attesa per la serata finale di domani che vedrà al Mercatale il giuoco dell’Aita tra signori e popolani (biglietti 10 euro adulti 5 euro under 12, prevendite su liveticket.it o agenzia Urbino Incoming via Borgo Mercatale), anche oggi non mancheranno tante attrazioni. La città è tornata al tempo del Rinascimento con spettacoli per tutta la famiglia, mercati di artigianato artistico, taverne e cortei.