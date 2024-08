Ecco i 16 oggetti non devi mai collegare a una ciabatta Cosa rischi e perché è pericoloso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono delle ciabatte e ormai sono più indispensabili di quelle che portiamo ai piedi. Parliamo di quelle elettriche, alle quali attacchiamo diverse prese. E qui sta proprio il problema. Molti non sanno, infatti, che ci sono alcuniche non devono essere attaccati a unaelettrica. Siano infatti il consumo eccessivo ma soprattutto potenziali pericoli. Non tutti gli apparecchi sono sicuri daa una multi-presa elettrica. Il sovraccarico di questi dispositivi, spesso collegati contemporaneamente ad altri, può provocare incendi, cortocircuiti e altri problemi elettrici. Secondo Computer Hoy, unatradizionale può gestire in modo sicuro elettrodomestici a basso consumo, vale a dire console per videogiochi, telefoni e anche tablet.