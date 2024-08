Cina | vede dinamici servizi di IA generativa con 190 modelli in uso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Pechino, 13 ago – (Xinhua) – Finora, oltre 190didi intelligenza artificiale (IA)sono stati registrati presso l’autorita’ di regolamentazione cinese e resi disponibili per l’uso pubblico, ha dichiarato ieri Zhuang Rongwen, a capo dell’Amministrazione cinese per il cyberspazio (CAC). Il numero di utenti registrati di questiha superato i 600 milioni, ha affermato Zhuang in un’intervista a Xinhua, sottolineando lo sviluppo favorevole e ordinato delle tecnologie e delle applicazioni correlate. Zhuang ha dichiarato che il governo partecipera’ attivamente alla promozione dello sviluppo industriale, del progresso tecnologico e dell’avanzamento del controllo della sicurezza in questo settore cruciale, dando priorita’ al coordinamento di uno sviluppo di alta qualita’ e di una sicurezza di alto livello.