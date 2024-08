Calciomercato Napoli può sfumare anche l’addio di Gaetano | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo l’arrivo di Brescianini edi Cajuste, in casapuò saltare a brevela cessione di. Dopo aver battuto il Modena ai calci di rigore nel primo turno di Coppa Italia, ildi Antonio Conte si sta allenando per farsi trovare pronto per la prima giornata di campionato di domenica prossima. Tra cinque giorni, infatti, ilsarà di scena allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, la giornata di oggi non è stata contraddistinta dalla sfida contro i veneti ma dal. Basti pensare che per il club partenopeo sono saltate due operazioni (una in uscita ed una in entrata), ovvero quelle di Cajuste al Brentford e dell’ingaggio di Brescianini dal Frosinone. Ma nelle prossime ore potrebbedi Gianluca