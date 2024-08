Zelensky chiede di togliere le restrizioni sull’uso delle armi occidentali nel territorio russo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha rivendicato per la prima volta l’incursione a sorpresa di Kyjiv nella regione russa di Kursk per «ripristinare la giustizia» e fare pressione sulle forze di Mosca. In un discorso video notturno,ha spiegato di aver discusso dell’operazione con il comandante ucraino Oleksandr Syrskyi. «Ho ricevuto diversi rapporti dal comandante in capo Syrskyi riguardo alla linea del fronte e alle nostre azioni per spingere la guerra suldell’aggressore», ha detto sabato sera. «L’Ucraina sta dimostrando che può effettivamente ripristinare la giustizia e sta garantendo esattamente il tipo di pressione necessaria: pressione sull’aggressore».