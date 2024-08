TS – Zapata a segno e Cosenza ko in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 01:18:11 Torino, l’ultimo titolo di TS: TORINO – Al Torino bastano la sfortunata autorete di Camporese, su cross di Ilic dopo appena 42 secondi dal calcio d’inizio, e il gol di Duvan, a sette giri di lancetta dal triplice fischio finale, per battere 2-0 iled accedere ai sedicesimi di finale di, dove ad attendere gli uomini di Paolo Vanoli ci sarà l’Empoli, reduce dal netto 4-1 inflitto al Catanzaro. I granata sbloccano subito il risultato ma non allentano la pressione, cercando invano il raddoppio con Ricci al 6 e Coco al 18?, prima di lasciar spazio alla reazione calabrese, con Milinkovic che mantiene inviolata la propria porta nonostante i tentativi di Fumagalli, Ciervo, Mazzocchi, Florenzi e Lima. Ritmi più blandi nella ripresa, con ilche non riesce a dar seguito alla sfuriata della prima frazione.