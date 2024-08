Maxcel Amo Manu è la velocità | Correre mi aiuta a stare bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) A ParigiAmonon solo ci è già stato ma è tornato con due medaglie. Il lombardo è uno dei 141 atleti che il 28 agosto sarà impegnato con le Paralimpiadi. Un anno fa, l’atleta tesserato con le Fiamme Azzurre, alla sua prima manifestazione internazionale, fece una incredibile doppietta vincendo ai Mondiali, ospitati nella città dell’amore, nei 100 e nei 200 metri, categoria T64. Lo stadio era diverso (Charlety, mentre questa volta le gare si terranno allo Stade De France) ma il precedente non può essere ignorato. Amo, nato in Ghana, a 11 anni si è trasferito a Milano, dove risiedeva la mamma. A seguito del diploma da elettricista ha subito iniziato a darsi da fare e a lavorare come magazziniere. La sua vita è cambiata improvvisamente proprio nel mese di agosto del 2017. È di riposo dal lavoro: arriva una chiamata e deve andare a svolgere il suo dovere.