(Di lunedì 12 agosto 2024) Guerra in Ucraina, l’agosto 2024 sarà ricordato come il momento storico in cui, per la prima volta dal 1944 (quando i nazisti rinunciarono definitivamente a ogni velleità di conquista), laha subito un’invasione militare. C’è poco da stupirsi, però. È Putin che il 24 febbraio 2022 – due anni e mezzo fa – ha dato ordine alle truppe russe di invaderee adesso il mostro della guerra che ha scatenato gli si rivolta contro. Dopo la penetrazione di forze armate delfin verso Kursk – la stessa città di un’importante battaglia del 1944, quando l’Armata Rossa ricacciò definitivamente indietro i nazisti – al mattino del 12 agosto 2024 le autorità russe hanno annunciato l’evacuazione dei residenti da un distretto della regione di Belgorod, a nord delKarkhiv, subito dopo al di là del confine.