Le posizioni dell’Unione sulle regole AGCOM legate agli influencer

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Negli ultimi mesi, si è tanto dibattuto attorno alle nuoveper gliintrodotte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le linee guida disegnano un perimetro d’azione all’interno del qualepuò agire per analizzare e valutare i comportamenti in rete (attraverso i canali social) da parte dei creators digitali. Alcuni aspetti sono stati aspramente criticati, ma molte delle associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica, hanno applaudito l’iniziativa atta a regolamentare un settore molto delicato che, fino a ora, è stato di difficile inquadramento. Tra queste c’è anche l’Unione Editori e Creators digitali di Anica.