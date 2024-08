Inizia l’avventura del Montecatini Prima amichevole a Perignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Valdinievolesi presenta per dare il via alla preparazione del prossimo campionato di Promozione 2024-2025. L’ appuntamento è per le ore 19 allo stadio Brizzi di Margine Coperta, campo dove la squadra dovrà soggiornare per tutta la stagione a causa dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza che sono in atto allo stadio Mariotti della città termale. Con uno staff tecnico rinnovato la squadra del confermato tecnico Ennio Pellegrini comincerà a sudare sotto la guida del nuovo direttore sportivo Simone Pisani. Nella dirigenza sfoggia un cauto ottimismo. "Dobbiamo ripartire a testa bassa – le parole del vice presidente Alessandro Romani – dobbiamo ricominciare da zero anche se l’ ossatura della squadra è quella dello scorso anno, i ragazzi erano molto in sintonia col tecnico Ennio Pellegrini per questo abbiamo deciso di tenerne parecchi.