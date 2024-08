Festa Abusiva Interrotta dai Carabinieri | Stop al Chiasso Notturno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Teramo - Nella notte appena trascorsa, idi Teramo, supportati dalle unità di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, hanno condotto una serie di controlli sul territorio. A Giulianova, i militari, con l’aiuto della “pattuglia mare” della polizia, hanno scoperto e sospeso unaorganizzata in pieno centro. Circa quaranta persone si erano radunate senza alcuna autorizzazione, disturbando la quiete pubblica. L'intervento delle forze dell’ordine ha riportato la calma, permettendo ai residenti della zona di riposare nonostante l’ora tarda. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell'evento e valutare possibili provvedimenti legali. Nel frattempo, in una zona residenziale di Teramo, è stata fermata una vettura che si aggirava a bassa velocità tra le abitazioni, molte delle quali disabitate a causa delle vacanze estive.