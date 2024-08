Ferrara ci sono le basi per avviare un nuovo ciclo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) "La pallacanestro è fatta di cicli, auguro alla ‘mia’di risalire in fretta". Alberto Morea si gode gli ultimi scampoli di estate prima di partire per Treviso dove per il secondo anno consecutivo sarà al fianco di Frank Vitucci. Come al solito l’ex assistente di Valli ai tempi della Serie A, e capo allenatore diin due occasioni, si è concesso volentieri al Carlino, in una lunga chiacchierata. Alberto, partiamo da Treviso. Con che obiettivi si parte? "Indefiniti, nel senso che il margine tra playoff e salvezza sarà molto sottile. Noi vogliamo competere il più possibile in un campionato che si preannuncia parecchio equilibrato, ripartiamo dal nucleo che tanto bene aveva fatto nella seconda parte della scorsa stagione, con innesti mirati che già conoscevamo e che potranno darci molto sia tecnicamente che umanamente, su tutti Valerio Mazzola".