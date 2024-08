Elettra Lamborghini sceglie un bikini a righe per le vacanze d’amore a Mykonos

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dire, fare, baciare è la colonna sonora dell’estate 2024 die di molti italiani, visto il successo della hit della cantante, che risuona nelle serate danzanti di tutto il Bel Paese. Dopo aver portato in tour la sua musica per diverse città italiane, adesso,ha deciso di prendersi una meritata pausa dai suoi numerosi impegni lavorativi e di volare aper dei giorni spensierati con il marito Nick van de Wall, in arte Afrojack. La felice coppia ha condiviso su Instagram degli scatti e dei video pieni, dalla riva del mare greco e la cantante si è mostrata in unnere e marroni, che esaltava il suo fisico perfetto., gli scatti inda anni accompagna le estati italiane con delle canzoni dal ritmo coinvolgente, che diventano dei veri e propri tormentoni.