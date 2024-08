Avrei tanto voluto Il commissario Ue gli scrive una lettera indignata? Musk lo umilia con una frase | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Donald Trump sarà intervistato da Elonin diretta su X questa sera alle 20:00, le due di notte in Italia. Lo ha annunciato lo stessosul suo profilo X. Come ha assicurato il Ceo di Tesla e SpaceX, "non c'è un copione ne limiti di argomenti, e sarà molto divertente". Il miliardario sudafricano ha anche invitato gli utenti a postare commenti ed eventuali domande. Quandoha acquistato Twitter nel 2022, ha revocato il divieto di utilizzare l'account per l'ex presidente. Ma ha anche sostenuto il rivale repubblicano di Trump, Ron DeSantis. In primavera, poi, ha lanciato una serie di incontri con donatori e volontari per sostenere la campagna elettorale di Trump, con l'obiettivo di procurargli "800mila voti". Sembra quindi ritornata la pace tra i due, nonostante i conflitti di interesse dovuti alle posizioni più volte espresse da The Donald contro le auto elettriche.