Avevamo pochi soldi e la ricetta di zia Annuccia Due giovani di Napoli aprono un' azienda dedicata alla torta caprese

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le ricette di famiglia sono un patrimonio inestimabile, non solo perché tramandano generazione dopo generazione dei piatti che diversamente si perderebbero, ma anche perché intorno a quei fogli stropicciati, un poco unti e scrittibene meglio ci sono ricordi e memorie da custodire. Ma c'è anche chi, giustamente, ha ben pensato di utilizzare una di queste ricette per costruirci attorno un'attività imprenditoriale. È la storia di Vincenzo Castellone e Antonio Valentino, due ventitreenni napoletani che lo scorso marzo hanno creato un brand tutto loro dedicato. Ma non è unaqualunque ovviamente! È quella realizzata con ladella zia, oggi splendida novantaseienne, a cui è dedicato il nome del progetto. Lacon ladi famiglia “Io vivo ama la mia famiglia materna è tutta di Capri” a parlare è Vincenzo.