Traffico Roma del 11-08-2024 ore 12 | 30

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto scorrevole ilal momento lungo la rete viaria della capitale per agevolare gli spostamenti è attivo anche il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge segnalato dalla polizia locale un incidente in via di Valcannuta nei pressi di via Della Divina Provvidenza con possibili disagi alla circolazione in zona La Rustica è aperta alvia atanasio Soldati all’altezza di via Osvaldo Licini infine sulla linea Firenzecircolazione è fortemente rallentata a seguito di un investimento nei pressi di Orvieto treni regionali e Intercity possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.