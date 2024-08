Toh Repubblica adesso dibatte sulla terza via e si accorge che l' ideologia woke fa solo danni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Da qualche giorno, nella pagina culturale, ha iniziato una serie estiva di interviste a intellettuali e protagonisti di area. Il titolo della serie, abbastanza neutro, è “Diritto di parola”. L'obiettivo esplicito, che viene definito in un box a corredo delle interviste, è di delineare una “via” fra le «istanze della cultura» e «l'atteggiamento reazionario che fa della lotta al politicamente corretto uno strumento politico». La pretestuosità di questo tentativo emerge già dalla scelta dei termini con cui la serie è presentata: da una parte ci sarebbero «istanze», dall'altra malafede «reazionaria» e strumentalizzazione politica. In sostanza, si tratta di «aprire il dibattito» per cercare la strada che conduce a un wokismo moderato, non estremista come, secondo, sarebbe l'antiwokismo fatto proprio per convenienza dalle “destre”.