Sinner scacco matto | verdetto crudele è subito polemica

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 11 agosto 2024), due “schieramenti” opposti hanno preso vita sui social network. Qualcuno ne è uscito con le ossa rotte, un brutto spettacolo. Non le è mai interessato dare in pasto al grande pubblico la sua vita privata. E c’è da dire che è stata bravissima, nei 3 anni circa che ha trascorso al suo fianco, a sfuggire a paparazzi e riflettori. Quello che non è chiaro è se lo facesse perché refrattaria ai social e ai titoli strillati o se, invece, intendesse solo preservare la sua dolce metà e la loro relazione. Non si è ancora placato il dibattito attorno alla vita privata di Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuel che è stato è stato, ad ogni modo, e parlarne non ha neanche troppo senso, a dirla tutta. Jannike Maria Braccini hanno ormai voltato pagina e la loro storia appartiene al passato.