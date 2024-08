Ostia nel degrado marciapiedi impercorribili a via Umberto Bucci | invasi da dissesti transenne e spazzatura

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 agosto 2024)degradato e pieni diPonente: la segnalazione dei residenti per viadiversano nel: il caso di via– (Simona Di Bari) – ilcorrieredellacitta.comTorniamo a parlare di pesante, questa volta guardando alla zona di Ponente del territorio lidense. In una situazione che già avevamo segnalato attraverso le pagine de Il Corriere della Città, torniamo a parlare della condizione indecorosa deisu via. Strada di collegamento tra piazza Emanuele Cutinelli Rendina e viale delle Repubbliche Marinare, è una delle zone lidensi più vissute dai residenti per le importanti attività commerciali presenti e soprattutto la vicinanza al lungomare Paolo Toscanelli.