Olimpiadi Khelif e Lin portabandiera dei loro Paesi alla cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2024) E’ tutto pronto per l’ultimo atto delledi Parigi 2024: ladi. Le medaglie d’oro di pugilato Imanedell’Algeria e Lin Yu-ting di Taiwan, coinvolte in una lite di genere ai Giochi di Parigi, sono state nominateporterà la bandiera algerina insieme al corridore degli 800 metri Djamel Sedjati. Lin guiderà la squadra taiwanese, nota come Taipei cinese alle, allo Stade de France insiemevelocista dei 200 metri Yang Chun-han. La vicenda C’è stato un acceso dibattito a Parigi sul diritto die Lin a competere dopo che entrambe sono state squalificate dai campionati mondiali femminili del 2023 per aver fallito i test di genere, che comprendevano analisi del sangue e altri test ma non quelli del testosterone. Il Cio ha affermato che la coppia è nata donna, è cresciuta come donna ed era donna nei suoi passaporti.