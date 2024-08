Chiara Ferragni e Silvio Campara storia di corna | interviene Fedez

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 agosto 2024) Il nuovo presunto amore trasta già sollevando un polverone di discussioni. Le prime indiscrezioni sono state svelate dal settimanale Chi, che ha fatto luce sulla relazione nascente tra i due, e ora emergono nuovi dettagli su come questo legame sarebbe iniziato. Parpiglia ha fornito ulteriori particolari sulla situazione attuale e su come si è sviluppata la, a partire da un viaggio di coppia in Perù, ora congelato. L'amore tra l'influencer indagata e l'imprenditore non sarebbe nata da una precedente amicizia tra i due. Le prime a conoscersi sono state Giulia Luchi, moglie di, e. Le due donne si sono incontrate a Forte dei Marmi grazie a una cerchia di amici in comune.