Chelsea-Inter 1-1 il tabellino della sesta partita amichevole

(Di domenica 11 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilgiocata nel precampionatostagione 2024-2025. PARI ALLA FINE – Il precampionato dell’si chiude subendo gol. Proprio al 90? ilriesce a evitare una nuova sconfitta nelle sue amichevoli, pareggiando al termine di unadove ha sì tenuto il pallino del gioco ma mostrato ancora scarsa organizzazione. Di contro, invece, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a gestire il pressing avversario, come nell’occasione dello splendido vantaggio di Marcus Thuram partito da una discesa di Yann Bisseck. Nell’ultimo minuto di gioco è Lesley Ugochukwu a sfruttare un rimpallo a favore per l’1-1 a seguito di una punizione. Da sabato prossimo non si scherza più: comincia la Serie A con lacontro il Genoa.