Valanga di proteste e polemiche sulle Olimpiadi | tutte le frizioni dell' Italia

(Di sabato 10 agosto 2024) ‘Siam pronti alla morte l'chiamò'. Parafrasando l'inno di Mameli, l'che a Parigi si stringe a coorte. E si ribella. Dalla sfuriata di Cerioni nella finale di fioretto maschile persa da Filippo Macchi all'abbandono del ring di Angela Carini, fino all'ultima eclatante presa di posizione del Settebello nel match di pallanuoto contro la Spagna dopo l'ingiustizia arbitrale in-Ungheria. Mai come in questa edizione dei Giochi si ricordano così tantee contestazioni da parte degli Azzurri. E se il buongiorno di vede dal mattino, già dalle controverse decisioni nella scherma, nel judo e nel pugilato, si doveva capire che quella parigina poteva concorrere ad essere ricordata come l'Olimpiade più contestata di sempre per l'