Traffico Roma del 10-08-2024 ore 13 | 30

(Di sabato 10 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione all’alessandrino chiusa via del pergolato all’altezza di via delle Susine a causa di un incendio rallentamenti in via Cesare Ricotti per un incidente avvenuto in prossimità di via di Casal Bertone al mio Oggi lavori di rinnovo integrale dei binari della metro a completamente sospeso il servizio tra termini e Battistini fino al 25 agosto e sostituito da bus sempre chiuse le stazioni Ottaviano Espana permangono disagi al trasporto ferroviario sulla lineaSulmona la circolazione dei treni e ancora sospesa per l’investimento di una persona tra Bagni di Tivoli e Guidonia attivato bus sostitutivo per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.