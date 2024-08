Tamberi si sta allenando allo Stade de France la sua gara non dovrebbe più essere a rischio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoha tenuto in apprensione l’Italia dopo un secondo calcolo renale che lo ha messo questa notte ko. La sua partenza per Parigi era stata ritardata di qualche giorno per lo stesso problema, ma alle qualificazioni di salto in lungo è riuscito a raggiungere un posto in finale.si allenadedopo le dimissioni dall’ospedale Oggi ha passato 10 ore in ospedale, scrivendo poi su Instagram: «Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire.. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue.