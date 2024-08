Pd progressisti e democratici invocano la censura per i libri che esprimono idee a loro sgradite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il Pd, anche in questo caso, deve decidersi. O quantomeno, accettare quell'anticaglia reazionaria nota come principio di non contraddizione: o il governo non deve intervenire nella vita culturale del Paese (pena lo stigma precotto del fascismo), o deve attivarsi per ripristinare lecorrette, quelle che hanno cittadinanza nel dibattito. Come è noto, iescono da quest'alternativa secca, e dalla logica formale, con uno stratagemma dall'aroma orwelliano: alcunesono più corrette delle altre, e sono sempre le nostre. S'inserisce in questa ipocrisia sinistra strutturale anche il cosiddetto affaire-Gazzoni, dal cognome di Francesco, 82enne luminare della scienza giuridica nostrana, emerito di Diritto Privato e Diritto Civile a La Sapienza, Cavaliere di Grazia Magistrale e Avvocato di Stato presso l'Ordine dei Cavalieri di Malta a Roma.