Olimpiadi proposta di matrimonio dopo la medaglia | crolla in lacrime

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 agosto 2024) Alledi Parigi 2024 si piange di gioia per unavinta, si piange si rabbia per un podio sfumato e si piange per unadi. È successo ad un’atleta azzurra, che aveva da poco ricevuto il bronzo. Il suo fidanzato le ha fatto unadiin diretta. (Continua) Leggi anche: Nasce senza gambe e abbandonata dai genitori, oggi Jennifer è una ginnasta professionista. A 27 anni, la scoperta choc: chi sono madre e padre naturali Leggi anche: Vladimir Putin, il mistero sulla presunta amante: sarebbe un’ex ginnasta olimpicadiin direttaaver conquistato ladi bronzo alledi Parigi 2024, l’atleta ha ricevuto un’altra gioia. Il fidanzato ha deciso di sfruttare il momento di festa per chiederle la mano. Si è avvicinato a lei e in ginocchio le ha chiesto di sposarlo.