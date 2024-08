Monteforte il primo bilancio della Comissione straordinaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIRPINO- Ripristinare la legalità, riorganizzare la macchina amministrativa, attuare il risanamento economico delle casse comunali per il benesserecomunità. Sono queste le priorità su cui sta lavorando la Commissionedel Comune diIrpino (Avellino), insediatasi lo scorso 27 marzo, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti mafiosi. Dopo quattro mesi la triade retta dal prefetto Rosalba Scialla, affiancata da tecnici e professionistiPubblica Amministrazione all’uopo individuati, sta facendo fronte alle criticità emerse soprattutto in materia di contabilità locale. L’Ente, infatti, “versa in condizioni finanziarie disastrose”, trapela dal Comune.