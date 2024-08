Mette-Marit di Norvegia | il figlio arrestato per aggressione a una donna

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 agosto 2024) Secondo quanto riportato dai media esteri, ildella principessa ereditariadiè statoa Oslo nel fine settimana. Si tratta di Marius Borg Hoiby, il27enne nato prima del suo matrimonio con il principe ereditario Haakon. Il giovane sarebbe stato trattenuto con la grave accusa diad una. Come riportato dalla rivista norvegese Se og Hør, ildella principessadisarebbe stato coinvolto in un incidente con unadi circa 20 anni. I fatti risalirebbero al 4 agosto, secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese. Marius avrebbe “aggredito psicologicamente e fisicamente” la giovane, che è stata ricoverata in seguito in ospedale con la diagnosi di commozione cerebrale.