Lorenzini | I lavori ripartiranno a settembre

(Di sabato 10 agosto 2024) Sullo stato dell’arte dell’ex capannone Cat che dovrà tornare ad ospitare la protezione civile, attualmente alloggiata nei locali del distretto sanitario di via Campo d’Appio, interviene l’assessore ai progetti speciali Moreno, che annuncia la ripresa deiper il mese di. Una notizia che arriva come il ‘cacio sui maccheroni’ dopo la conferenza stampa indetta giovedì da cittadini e commercianti proprio per chiedere all’amministrazione comunale di restituire alla protezione civile il capannone dell’ex Cat, un presidio di sicurezza e una cura al degrado che contraddistingue questa parte di Avenza. "Quello del recupero degli ex capannoni del Cat di Avenza è un progetto finanziato con il bando delle periferie, e una volta conclusi i, questi ospiteranno la nuova casa della protezione civile – spiega l’assessore-.