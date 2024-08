LIVE Clasica San Sebastian 2024 in DIRETTA | Julian Alaphilippe il favorito Ciccone ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladellaSan. La corsa iberica è giunta alla sua 44ma edizione, questa sarà un po’ povera rispetto alle altre visto la contemporaneità con le Olimpiadi e la vicinanza agli altri eventi, ma è in ogni caso una gara World Tour, dunque da seguire. 236 chilometri da affrontare, molto duri, come di consueto. Prima ascesa da affrontare è Andazarrate (5,9 km al 5,7%), dopo pochissimi chilometri di gara. Poi Azkarate (4,2 km al 7,3%) e Urraki (8,6 km al 6,9%) che anticipano Alkiza (4,4 k al 6,2%). Poi si entra nel circuito finale con Jaizkibel (7,9 km al 5,6%), l’ascesa più nota di questa corsa, ed Erlaitz (3,8 km al 10,6%). L’ultima ascesa di giornata Pilotegi, di due chilometri all’11,7% e lo scollinamento ad 8 chilometri dall’arrivo.